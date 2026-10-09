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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 18 bin 955 lira oldu

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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 955 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre piyasada işlem hacmi 3 milyon 32 bin 800 lira, gaz ticaret miktarı ise 160 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 955 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 32 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 984 bin 750 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 955 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 160 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 902 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 7 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 437 bin 251 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 121 milyon 504 bin 503 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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