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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 271 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 2 milyon 20 bin 707 lira oldu. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 133 milyon 922 bin 674 metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 271 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 20 bin 707 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 722 bin 340 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 271 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 117 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 134 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 407 lira 45 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 888 bin 487 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 133 milyon 922 bin 674 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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