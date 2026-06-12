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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 217 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 5,8 milyon liraya yükseldi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 217 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 802 bin 129 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 54 bin 480 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 217 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 337 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 77 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 356 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 420 bin 416 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 305 bin 428 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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