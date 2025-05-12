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Spot Doğal Gaz Piyasında Fiyat Artışı ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Piyasında Fiyat Artışı ve İşlem Hacmi
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 827 lira 79 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 5 milyon 651 bin 600 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 827 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 651 bin 600 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 44 bin 285 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 827 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 417 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 519 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 136 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 254 bin 898 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 246 bin 683 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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