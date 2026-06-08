Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 196 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 596 bin 596 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 169 bin 850 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 196 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 151 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 55 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 336 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 99 milyon 181 bin 125 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 171 bin 140 metreküp olarak kayıtlara geçti.