Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 122 bin 499 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 777 bin 488 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 185 lira 91 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 593 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 45 lira 21 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 326 lira 61 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 400 bin 799 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 286 bin 317 metreküp olarak kayıtlara geçti.