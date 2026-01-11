Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 129 bin 970 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 769 bin 982 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 316 lira 74 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 364 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 32 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 600 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 274 milyon 173 bin 33 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 274 milyon 181 bin 551 metreküp olarak kayıtlara geçti.