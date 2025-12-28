Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 355 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 234 bin 964 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 305 bin 107 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 355 lira 93 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 301 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 73 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 638 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 283 milyon 514 bin 746 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 283 milyon 521 bin 534 metreküp olarak kayıtlara geçti.