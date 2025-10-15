Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 479 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 571 bin 720 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 461 bin 845 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 479 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 592 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 203 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 755 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 154 milyon 460 bin 753 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 154 milyon 791 bin 485 metreküp olarak kayıtlara geçti.