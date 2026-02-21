Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 548 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 3 milyon 200 bin 560 lira oldu. Türkiye'ye 222 milyon metreküp gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 548 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 200 bin 560 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 748 bin 527 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 548 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 220 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 275 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 820 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 712 bin 598 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 222 milyon 748 bin 847 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
