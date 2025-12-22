Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 548 lira 2 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 5 milyon 531 bin 705 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 531 bin 705 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 297 bin 116 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 275 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 820 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 264 milyon 531 bin 304 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 264 milyon 473 bin 514 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
