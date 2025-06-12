Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 698 lira 52 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 744 bin 642 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 447 bin 61 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 698 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 81 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 400 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 28 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 381 bin 762 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 116 milyon 148 bin 913 metreküp olarak kayıtlara geçti.