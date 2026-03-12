Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 932 lira olarak belirlendi, işlem hacmi ise 5 milyon 973 bin 212 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 405 bin metreküp olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 973 bin 212 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 762 bin 414 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 678 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 185 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 276 bin 361 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 222 milyon 423 bin 231 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
