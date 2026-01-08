Haberler

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 307 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 4 milyon 425 bin 258 lira oldu. Türkiye'ye 257 milyon metreküp gaz girişi sağlandı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 425 bin 258 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 153 bin 960 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 22 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 591 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 257 milyon 815 bin 330 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 257 milyon 673 bin 104 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
