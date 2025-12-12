Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 476 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 5 milyon 777 bin 867 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 777 bin 867 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 729 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 199 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 752 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 262 milyon 463 bin 32 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 262 milyon 333 bin 30 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
Haberler.com
