Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi Artışı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 437 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 854 bin 516 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 984 bin 298 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 437 lira 62 kuruş, gaz ticaret miktarı da 615 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 159 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 715 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 125 bin 817 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 942 bin 815 metreküp olarak kayıtlara geçti.