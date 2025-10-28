Haberler

Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Dünü Gözler Önüne Serdi

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 467 lira 74 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise 9 milyon 587 bin 138 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 467 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 587 bin 138 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 13 milyon 836 bin 176 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 191 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 744 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 191 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 744 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 928 bin 746 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 761 bin 722 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
