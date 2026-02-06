Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 699 lira olarak belirlenirken, işlem hacmi 2 milyon 726 bin lira oldu. Gaz ticaret miktarı 187 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 699 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 726 bin 173 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 367 bin 369 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 699 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 187 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 433 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 964 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 247 milyon 574 bin 748 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 247 milyon 548 bin 267 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
