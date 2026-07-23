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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17.625,16 TL oldu. İşlem hacmi 10,3 milyon TL, gaz ticareti 586 bin metreküp gerçekleşti. Türkiye'ye 109,4 milyon metreküp gaz girişi kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 625 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 328 bin 346 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 644 bin 53 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 625 lira 16 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 586 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 506 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 743 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 390 bin 268 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 109 milyon 611 bin 483 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
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