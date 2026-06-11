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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 180 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 4 milyon 54 bin 480 lira, gaz ticaret miktarı ise 236 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 180 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 54 bin 480 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 364 bin 483 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 180 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 236 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 39 lira, satış fiyatı ise 16 bin 321 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 850 bin 313 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 940 bin 171 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
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