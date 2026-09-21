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SPK, tasfiye edilecek yatırım fonlarında azami süreyi 3 aydan 6 aya uzattı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek yatırım fonlarının azami tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı. Karar, fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak alındı; 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu için öngörülen 3 aylık süre uzatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı.

SPK tarafından alınan yeni ilke kararları doğrultusunda 17 Eylül'de duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Buna göre, tasfiye edileceği açıklanan fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı.

Kurul, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin süreçlerin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankasını yetkilendirmiş, tasfiyenin en fazla 3 ay içinde tamamlanmasını öngörmüştü.

Kaynak: AA
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