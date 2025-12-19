Haberler

SPK, profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı kriterlerini güncelledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabulü için gerekli finansal varlık ve işlem hacmi tutarlarını artırdı. Finansal varlık tutarı 1 milyon liradan 10 milyona, işlem hacmi tutarı ise 500 bin liradan 5 milyon liraya yükseltildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabul edilecek yatırımcılar için aranan finansal varlık ve işlem hacmi tutarlarını yükseltme kararı aldı.

SPK'den yapılan açıklamaya göre, yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan ve talebe dayalı profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan 1 milyon liralık finansal varlıklar toplamı tutarı 10 milyon liraya, 500 bin lira olan işlem hacmi tutarı da 5 milyon liraya yükseltildi.

Buna paralel olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlendi. Bu değişiklikler çerçevesinde, SPK'nin çeşitli tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da yeniden belirlendi.

Güncellenen yeni tutarlar gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından uygulanmayacak. Bu yatırımcılar için Kurul kararının yayımlandığı tarihten önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar uygulanmaya devam edecek.

Artırılan tutarlar ilk defa profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı olacak müşteriler için Kurul kararının yayımından itibaren uygulanacak. Kurul kararının yayımlandığı tarihten önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar nedeniyle profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin bu sıfatları devam edecek.

Bu kapsamda "BB. Profesyonel Müşteriler ve Nitelikli Yatırımcılara İlişkin Hususlar" başlığının eklendiği "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"e SPK'nin web adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
