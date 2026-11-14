Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SPK, Plastikkart ve Flap'ın bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SPK, Plastikkart'ın 277 milyon 250 bin liralık ve Flap'ın 306 milyon 250 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kurul ayrıca 65 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve 12 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 277 milyon 250 bin liralık, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'nin 306 milyon 250 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 300 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onaylayan Kurul, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Piramit Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi. Tema Bağımsız Denetim AŞ'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesine alınma talebi de olumlu karşılandı.

E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ, Kardemir Çelik Sanayi AŞ ve Graintürk Holding AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 65 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 12 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren Kurul, 36 gerçek kişi hakkında lisans iptali cezasının verildiğini, 65 gerçek kişi ve 6 tüzel kişi hakkında ise işlem yasağı kararının verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
23 yıl 5 aylık cezaevi firarisi banyo kapısının arkasında yakalandı

Kaçışı böyle son buldu! Yakalandığı yere bakın
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

İstanbullular dikkat! Görüntüler yeni çekildi
Kerkük-Erbil karayolunda aşırı hız yapan kamyon 3 araca çarptı: 7 ölü

Komşuda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Görüntüler Türkiye'den! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Arap Parlamentosu'ndan Husilere karşı 4 aşamalı uluslararası eylem planı

Köşeye sıkışan Araplar dünyadan yardım istiyor

Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı

Bilal Erdoğan’ın zor anları! Yürümekte zorlandı
Paris'in göbeğinde Kalaşnikoflu soygun! 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar

Avrupa'nın orta yeri! Kalaşnikofla 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar