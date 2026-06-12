Haberler

SPK haftalık bülteni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Derlüks Yatırım Holding pay piyasasındaki işlemler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına, ayrıca 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 2 yıl geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Derlüks Yatırım Holding AŞ (DERHL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sorumluluğu bulunan 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, DERHL pay piyasasında yapılan işlemler ve sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi sonucunda, 3 gerçek kişi ve 1 tüzel kişi hakkında 11.06.2026 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Yunus Türk
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

Galatasaray'ın istediği yıldızı 36 saatte ikna edip transfer etti
Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi

Eski yönetimden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
Elebaşı İtalya'da olan çeteye büyük darbe: Yakalanan 37 zanlıya tutuklama talebi

Barış Boyun operasyonunda 37 şüpheli için tutuklama istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu

Yeniden ibadete açılan camide Kur'an-ı Kerim okudu
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu