SPK'dan Sermaye Artırımı ve Borçlanma Araçlarına Onay

SPK'dan Sermaye Artırımı ve Borçlanma Araçlarına Onay
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Sermaye Piyasası Kurulu, 2 sermaye artırımı ve 8 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay vererek, önemli yatırımlar için yeşil ışık yaktı. Trabzonspor ve Berkosan gibi şirketlerin talepleri kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 sermaye artırımı ve 8 borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 6 milyar 400 milyon liralık bedelli, Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ'nin 62 milyon 400 bin liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 50 milyar liralık, Tv8 Tv Yayıncılık AŞ'nin 2 milyar liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Beyaz Filo Oto Kiralama AŞ'nin 1,5 milyar liralık, Migros Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 330 milyon liralık, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 6 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusunu onayladı.

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ'nin "Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu", "Değişken Şemsiye Fon", "Fon Sepeti Şemsiye Fonu", "Hisse Senedi Şemsiye Fonu", "Katılım Şemsiye Fonu", "Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu", "Para Piyasası Şemsiye Fonu" ve "Serbest Şemsiye Fon" şemsiye fonların kuruluşuna izin verildi.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Templeton Türkiye Fonu II Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi olumlu karşılandı.

27 internet sitesine erişim engeli kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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