SPK'den 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu, Türk Altın İşletmeleri AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı koydu. Yasağın nedeni, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında makul şüphe bulunması.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, Kurul, Türk Altın İşletmeleri AŞ (TRALT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 15 Ocak itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
