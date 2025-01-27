SPK Başkanı Gönül, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gönül, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin Hayaleti" karesini seçen Gönül, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafını tercih etti.

Gönül, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Anton Brink'in "Ateş Hattı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" karesini seçen Gönül, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Havada Asılı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Yazıya fazla iş kalmıyor"

SPK Başkanı Gönül, doğru perspektifteki bir fotoğraf karesinin olaylara projeksiyon sağlama konusunda sayfalarca yazıya göre daha etkili ve uzun süre aklıda kalıcı olabildiğini söyledi.

Konuyu bu şekilde iyi anlatan bir fotoğrafın yazıya fazla iş bırakmadığını belirten Gönül, şunları kaydetti:

"Öncelikle dünyanın dört bir yanında gece gündüz çalışıp, insanların doğru, tarafsız ve hızlı haber almasını sağlayan AA çalışanlarını kutluyorum. Bu fotoğraflar bir hafıza, tarihi bir not gibi. Gelenekselleşen 'Yılın Kareleri' oylamasının düzenlenmesinde emeği geçenleri ve AA muhabirlerini tebrik ederim."