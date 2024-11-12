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SPK Başkanı Gönül, Kadın Girişimcilerle Finansal Okuryazarlığı Tartıştı

SPK Başkanı Gönül, Kadın Girişimcilerle Finansal Okuryazarlığı Tartıştı
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana'da kadın girişimciler ve iş kadınlarıyla bir araya gelip finansal okuryazarlığı artırmak için yapılan çalışmaları anlattı. Gönül, küçük yatırımcıları korumak ve bilgilendirmek amacıyla yürütülen projelerin önemine dikkat çekti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Adana'da kadın girişimciler ve iş kadınlarıyla bir araya geldi.

Toplumun her kesimine finansal konularda temel bilgilerin verilmesi için SPK öncülüğünde oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu heyeti, Çukurova Kulübü'nü ziyaret etti.

Buradaki toplantıda kadın girişimciler ve iş kadınlarıyla görüşen SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, küçük yatırımcıları bilgilendirmek ve korumak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Gönül, finansal okuryazarlığın yaygınlaşmasının önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Finansal okuryazarlık, toplumun tüm kesimlerine lazım. Bu tür projeler hızımıza hız katıyor. Öncelikle finansal okuryazarlığın, kadınlar ve gençler üzerinde yaygınlaşması için bir plan yaptık ve bu yolda yürümeye başladık. Özellikle profesyonel olmayan yöneticilerle yönetilen şirketlerin, finansal okuryazarlık eksikleri yüzünden bilançolarını doğru okuyamayışları, yatırım kararlarını ve risk algılarını geliştiremeyişleri şirketlerin sıkıntıya girmesine neden oluyor."

Platform sayesinde sermaye piyasası araçlarına erişimin kolaylaşacağını dile getiren Gönül, şunları kaydetti:

"Dünya piyasasında kadınların daha girişimci olma becerileri, fırsat verildikçe artıyor. Bizim için en önemli şey, yatırımcıyı bilgilendirmek ve küçük yatırımcıyı korumak. Platformun diğer amacı ise sermaye piyasası araçlarıyla sizleri tanıştırmak. Yıllarca bu araçlar üst düzeymiş gibi tanıtıldı ama aslında hepinizin emrinde olan ve çoğu da kullandığınız araçlar."

Programda AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Ekonomi
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