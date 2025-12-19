Haberler

SPK'den bir halka arza ve 5 sermaye artırımına onay

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin 19,5 liradan halka arzını onayladı. Ayrıca birçok şirketin tahsisli sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç başvuruları da kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin 19,5 liradan halka arzını uygun buldu.

Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ'nin 840 milyon liralık, DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin 260 milyon liralık, Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin 764,7 milyon liralık bedelsiz, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi AŞ'nin 44,6 milyon liralık bedelli, Cosmos Yatırım Holding AŞ'nin ise tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ'nin 300 milyon liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 518 milyon liralık, Şekerbank'ın 2,5 milyar liralık, Ortak Varlık Yönetim AŞ'nin 2 milyar liralık, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 12 milyar liralık, Ziraat Bankası'nın ise 13 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 45 milyar liralık, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 10,6 milyar liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 10 milyar liralık, TMKŞ EKGYO Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ise 50 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Kuruluşuna izin verilen yeni fonlar

SPK, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin "Tacirler Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin "Qinvest Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" kurmasına izin verildi.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Kurul, Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete yaklaşık 817 bin lira idari para cezası uygulanması kararı aldı.

E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda bir isme 466,7 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü

TFF, Süper Lig'e damga vuran köklü kulübü küme düşürdü
Eski milli basketbolcu Ediz Baksi, balkon kazasında hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
PFDK, Yeni Malatyaspor'u 3. Lig'e düşürdü

TFF, Süper Lig'e damga vuran köklü kulübü küme düşürdü
Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

Kaza yapmadılar ama hurdaya döndüler: Bu otomobillere ne oldu?
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum

Okan Buruk'tan iptal edilen golleri hakkında objektif yorum
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Ülkeyi yasa boğan kazada kahreden detay: Jetin sahibi NASCAR efsanesi Greg Biffle çıktı

Ülkeyi yasa boğan kazada acı detay: Jetin sahibi efsane pilot çıktı
title