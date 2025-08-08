Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 şirketin borçlanma araçlarına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik AŞ'nin 500 milyon lira, GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ'nin 500 milyon lira, Quick Finansman AŞ'nin 700 milyon lira, QNB Bank AŞ'nin 5 milyar dolar ile 53 milyar lira, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 1 milyar dolar, Koç Finansman AŞ 650 milyon lira borçlanma araçlarını onayladı.

Kurul, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 3 tüzel kişiye 1 milyon 370 bin 715 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu, İş Portföy Yönetimi AŞ'nin İş Portföy Yönetimi AŞ Çanakkale Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşıladı.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.