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SpaceX ve Google arasında bulut hizmeti anlaşması imzalandı

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Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, Google'a yaklaşık 110 bin Nvidia GPU'su dahil bilgi işlem kapasitesi sağlayacak. Google, Ekim 2026-Haziran 2029 arasında aylık 920 milyon dolar ödeyecek.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX), Google'a bilgi işlem kapasitesi sağlanmasına yönelik bir bulut hizmetleri anlaşması imzalandığını duyurdu.

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirime göre, sağlanacak bilgi işlem kapasitesi yaklaşık 110 bin Nvidia grafik işlemcisinin (GPU) yanı sıra merkezi işlemciler (CPU), bellek ve diğer ilgili bileşenleri kapsayacak.

Anlaşma kapsamında Google, Ekim 2026-Haziran 2029 döneminde SpaceX'e aylık 920 milyon dolar ödeme yapacak.

Sağlanan altyapı kapasitesi, eylül sonuna kadar kademeli artırılacak ve bu geçiş döneminde daha düşük bir ücret uygulanacak.

Anlaşma uyarınca Google, kendi içerikleri, yapay zeka modelleri ve ilgili verileri üzerindeki mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarını korumaya devam edecek.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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