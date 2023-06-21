SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretli ve memurlar bile açlık sınırında
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SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni belirlenen asgari ücretin ekonomi politikaları ve zihniyet değişmedikçe birkaç ay sonra eriyip gideceğini belirterek, artık asgari ücretlilerin ve memurların bile açlık sınırında ücretlerle geçinmeye çalıştığını söyledi.
SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni belirlenen asgari ücret, ilk bakışta idare eder gibi gözükse de; ekonomi politikaları ve zihniyet değişmedikçe yine birkaç ay sonra eriyip gidecektir. Değil asgari ücretliler, artık memurlar bile açlık sınırında ücretlerle geçinmeye çalışıyor" dedi
SP Lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenledeği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin, "Kurban Bayramı öncesi piyasalara baktığımızda ne yazık ki huzurlu bir bayram havası göremiyoruz. Bu yıl genel olarak piyasalara baktığımızda; küçükbaş hayvan fiyatları 6 ila 10 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklar ise 100 bin lira seviyelerinde. Bugün emeklilerimize verilen 2 bin liralık bayram ikramiyesiyle ancak 4 kilo et alınabilir. Bugünkü şartlarda değil asgari ücretli ve emekli vatandaşlarımız, kamu işçileri ve memurlar için bile kurbanlık alabilmek epey zorlaşmıştır. Bizi bugün bu kötü tabloyla karşı karşıya bırakan husus; genel manada yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanıyor ve esas itibarıyla da yanlış tarım ve hayvancılık politikalarından ileri gelmektedir" dedi.'SOMUT VE KALICI ÇÖZÜMLER BEKLENİYOR'Tarım ve hayvancılığın bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, bu konunun ciddiyetle ve hassasiyetle ele alınması gerektiğini belirterek, "Yıllardır bunu vurguluyoruz, uyarıyoruz; ancak iktidar hiç oralı olmuyor ve maalesef gelinen durum ortadadır. 'Asgari ücreti şu kadar yaptık, memur maaşını şu kadar yapacağız, bunları yaptık, şunları da yapacağız' cümleleri ile 21 yılda gelinen nokta işte burasıdır; bundan sonra aynı yanlış zihniyetle gidilecek bir yer de artık yoktur, kalmamıştır. Yeni belirlenen asgari ücret, ilk bakışta idare eder gibi gözükse de; ekonomi politikaları ve zihniyet değişmedikçe yine birkaç ay sonra eriyip gidecektir. Değil asgari ücretliler, artık memurlar bile açlık sınırında ücretlerle geçinmeye çalışıyor. Emekçilerimiz ve emeklilerimiz, gençlerimiz ve ev hanımları, veliler ve öğretmenlerimiz, esnafımız, sanayicilerimiz, memurlarımız, depremzede vatandaşlarımız, özetle her bir kesim artık laf değil icraat; yani somut ve kalıcı çözümler beklemektedir" ifadelerini kullanı.