SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretli ve memurlar bile açlık sınırında

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yeni belirlenen asgari ücret, ilk bakışta idare eder gibi gözükse de; ekonomi politikaları ve zihniyet değişmedikçe yine birkaç ay sonra eriyip gidecektir. Değil asgari ücretliler, artık memurlar bile açlık sınırında ücretlerle geçinmeye çalışıyor" dedi

SP Lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenledeği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin, "Kurban Bayramı öncesi piyasalara baktığımızda ne yazık ki huzurlu bir bayram havası göremiyoruz. Bu yıl genel olarak piyasalara baktığımızda; küçükbaş hayvan fiyatları 6 ila 10 bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıklar ise 100 bin lira seviyelerinde. Bugün emeklilerimize verilen 2 bin liralık bayram ikramiyesiyle ancak 4 kilo et alınabilir. Bugünkü şartlarda değil asgari ücretli ve emekli vatandaşlarımız, kamu işçileri ve memurlar için bile kurbanlık alabilmek epey zorlaşmıştır. Bizi bugün bu kötü tabloyla karşı karşıya bırakan husus; genel manada yanlış ekonomi politikalarından kaynaklanıyor ve esas itibarıyla da yanlış tarım ve hayvancılık politikalarından ileri gelmektedir" dedi.