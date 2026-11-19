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Rusya'nın en büyük deniz taşımacılığı şirketi Sovcomflot'un Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirdiği yük taşımacılığı, 2026'da yaklaşık iki katına çıkarak 10 milyon tonu aştı.

Sovcomflot Genel Müdürü İgor Tonkovidov, Moskova'da düzenlenen "Transport Rossii" fuarında yaptığı konuşmada, şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Deniz Yolu'ndaki taşımacılık faaliyetlerini değerlendiren Tonkovidov, "Bu yıl iyi bir çalışma gerçekleştirdik ve Kuzey Deniz Yolu'ndaki taşımacılığı neredeyse iki katına çıkardık. Katkımızla taşınan yük miktarı 10 milyon tonu aştı. Gelecekte de bu hızı korumayı umuyoruz." dedi.

Petrol, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşımacılığında faaliyet gösteren Sovcomflot, Rusya'nın enerji ihracatında önemli rol oynuyor.

Rus hükümeti, ekim ayında Sovcomflot'taki yüzde 7,8'lik hissesinin satışı için hazırlıklara başlamıştı. Satışın tamamlanması halinde devletin şirketteki payının yüzde 82,8'den yüzde 75'e gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: AA