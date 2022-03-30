Son dakika! Zorlu Enerji, 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında yer aldı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda geliştirdiği Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Stratejisi ile Argüden Yönetişim Akademisi tarafından şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerini belirlemek için hazırlanan 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' araştırmasına Türkiye'den dahil edilen 14 şirketten biri oldu.

Zorlu Enerji, faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki tüm riskleri daha iyi yöneterek, paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda enerji sektöründe karbon ve su ayak izini hesaplayan ilk şirketlerden olan Zorlu Enerji, 2009 yılından bu yana yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarını artık çevresel, sosyal ve yönetişimsel performanslarını içeren entegre faaliyet raporu ile her yıl düzenli olarak paylaşıyor. Türkiye'deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir enerjiden sağlayan şirket, daha iyi bir gelecek için insan odaklı ekosistemlere ve yenileyici iş modellerine yaptığı yatırımlarla sektörüne sürdürülebilirlik konusunda öncülük ediyor.

G20 Ülkeleri tarafından iyi örnek olarak gösteriliyor

Daha iyi bir dünya için şirketler sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını sürdürürken Argüden Yönetişim Akademisi de alanında en iyi şirketler olan Küresel Sürdürülebilirlik Liderlerinin, faaliyetlerini tanımlayan Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi'ni geliştirdi. G20 Ülkeleri tarafından iyi örnek olarak gösterilen karne modeli ile etki odaklı paydaşları harekete geçirmeyi ve uygulama etkinliğini artırmayı hedefleniyor. Akademi, SGS Puan Kartı'nı sürdürülebilirlik yönetişimindeki iyi uygulamaları vurgulayarak ve uzun vadeli değer üretme için ölçüm araçları sağlayarak iş dünyasını daha sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye motive etmek için tasarladı. Şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarının yönetişim kalitesi ise rehberlik sağlama, uygulama, yönetim kurulu gözetimi ve döngü boyunca sürekli öğrenme kriterleri altında değerlendiriliyor.

7 ülkeden 197 şirket araştırmaya dahil edildi

5 farklı gruplandırmanın yapıldığı araştırmaya Almanya, Amerika, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere ve Türkiye'den 10 sektörü temsilen 197 şirket dahil edildi. Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile sürdürülebilirliği kurum kültürüne adapte ederek araştırmaya Türkiye'den giren 14 şirketten biri olan Zorlu Enerji, geçtiğimiz yıla göre derecesini bir basamak daha yükselterek Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri arasında bu yıl da yerini aldı. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi oluşturmayı amaçlayan şirket, İklim krizi ile mücadelede 2030 yılına kadar operasyonlarından kaynaklanan emisyonlarını sıfırlamak, 2040 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona erişmek ve cironun yüzde 20'sinden fazlasının yenilikçi iş modellerinden gelmesini sağlamak hedefleri başta olmak üzere planladığı aksiyonlarla uzun vadeli pozitif değer üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi