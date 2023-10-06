Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolardan yeni rekor

Son dakika: Yükselişini sürdüren dolar 27,76 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra geri çekilen kur 27,60'lı seviyelerde dengelendi.

Son dönemde yükselişini hızlandıran dolar, dün günü 27,61'den tamamlamıştı. Yeni güne de yükselişle başlayan kur, sabah saatlerinde 27,76 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra geri çekilen dolar, 27,60'lı seviyelerde dengelendi.

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR?

Dolar saat 11.15 itibarıyla 27,62'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,14'ten, sterlin ise 33,71'den alıcı buluyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, raporun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici bir etken olacağını ifade etti. Fed'in gelecek süreçte hangi adımları atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltmesinin ardından Dünya Bankası da tahminini yukarı yönlü güncelledi. Dünya Bankası, Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıkardı.