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Son Dakika! Borsa İstanbul'da tüm işlemler durduruldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Türkiye'yi sarsan deprem sonrası borsada işlemler durduruldu. Yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı. Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı.

YÜZDE 7'LİK KAYIP VAR

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 Hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

"DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Deprem Finans Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Güray Dilli :

Nihayet ! Aklı selim galip geldi..

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SELÇUK AYDIN:

Yemin ediyorum bu yöneticilere akıl yok ülkenin 10 ili bitmiş mahfolmuş üç gündür borsayı açıyorsun sizin beyniniz nasıl çalışıyor acaba

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Azra Nur Durum Durum:

allah bildiği gibi yapsın sizi yazıklar olsun size ülkeyi böyle mi yönetiyordunuz 3 gün önce kapatılması gereken borsayı bugün -7 yaptıktan sonra ancak kapatmayı akıl edebildiniz yazıklar olsun size

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