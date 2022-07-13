Son Dakika: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM heyetleri arasındaki tahıl koridoru görüşmeleri başladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından dünya genelinde gıda fiyatlarında artış meydana geldi. Tahıl üretimi açısından önemli ülkelerden biri konumunda bulunan Ukrayna'nın tahıllarının ülkeden dışarı çıkarılamaması da ürün sıkıntısına neden oldu.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Ukrayna tahılının tarlada kalmasının ardından Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor. Gerek sayın Putin'in gerek sayın Zelenskiy'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor. Şöyle bir hafta on gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullanarak, koridor konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

İKİ ÜLKENİN LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz'daki bu açıklamasının ardından Kurban Bayramı'nda da diplomasi trafiğini sürdürdü; Rusya ve Ukrayna liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Birleşmiş Milletler'in Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planını gündeme getirdi.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinde de Ukrayna-Rusya Savaşı ve Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususları değerlendirdi.

MERAKLA BEKLENEN GÖRÜŞME BAŞLADI

Yoğun görüşme trafiğinin ardından dev zirve için 13 Temmuz tarihinde anlaşmaya varıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetlerinin katıldığı tahıl koridoru zirvesi kısa bir süre önce başladı. Zirveden çıkacak sonuçlar, dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

GÜNDEMDE GÜZERGAHIN BELİRLENMESİ VAR

Toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik çalışmaların olumlu geliştiğini belirtti. Bakanlıklar ve heyetler arasında yapılacak görüşmede, tahıl yüklü gemilerin ilerleyeceği güzergah ve güvenlik gibi konular ele alınacak.