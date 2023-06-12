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Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı nisan ayında yüzde 10.2'ye yükseldi

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Türkiye'de işsizlik Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %14,3 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %14,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı nisan ayında yüzde 10,2 oldu

İşgücü 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,7, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı nisan ayında yüzde 10.2'ye yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile %23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,5 olarak tahmin edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Emin Alıç:

Ama geçen ay gazı sıfırladık işsizlik te bitmemişmidir.

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Dengiz Elm:

Türkiye 100. Yılı Şahlanarak devam ediyor.

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