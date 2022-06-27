Son Dakika! TİSK: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız

Doların yükselmesi, enflasyonun artması, art arda gelen zamlar ve hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü düşürdü. Bu noktada devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Temmuz'da üzerinde çalıştığımız uygulamaları açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Gelişmeler sonrasında gözler, Temmuz ayında asgari ücrete yapılması planlanan ek zamma çevrildi. Bakanların ve kurumların görüşme trafikleri de yoğunlaştı.

TİSK'TEN BAKAN BİLGİN'E ZİYARET

Türkiye İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da bu kapsamda 3 gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Görüşmede, çalışma hayatına dair konular değerlendirildi.

"MASADA BİZ DE OLACAĞIZ"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan son açıklamada ise görüşmelere ilişkin bilgiler verildi. Metinde şu ifadeler aldı: "Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."