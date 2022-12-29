Son Dakika! SGK'dan EYT başvurusu yapan vatandaşlara uyarı: Düzenleme yasalaşmadan maaş bağlanamaz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "EYT yaş sınırı olmayacak" açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş bu sabah SGK şubelerine aylık bağlatmak için gitti. Ancak SGK'dan vatandaşlara konuyla ilgili uyarı geldi. SGK'dan yapılan açıklamada, "Düzenleme henüz yasalaşmadığı için aylık bağlama işlemi yapılamamaktadır." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Emeklikte Yaşa Takılanlarla ile ilgili milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi verdi. Erdoğan, EYT düzenlemesinde yaş sınırı uygulanmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra bugün sabah saatlerinde çok sayıda vatandaş maaş bağlatmak için SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak SGK'dan konuya ilişkin bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada, "Düzenleme henüz yasalaşmadığı için aylık bağlama işlemi yapılamamaktadır." denildi.

"ŞU ANDA AYLIK BAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

SGK tarafından yayınlanan açıklamada maaşların düzenleme yasalaştıktan hemen sonra hızlı şekilde bağlatılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "SGK tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

"DÜZENLEME YASALAŞTIKTAN SONRA AYLIKLAR EN KISA SÜREDE BAĞLANACAK"

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."