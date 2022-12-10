Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama yapılacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atamalarla ilgili müjdeli bir haber verdi. Bakan Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada atama bekleyen sağlıkçılara bir müjde verdi.

"32 BİNİ TIBBİ SEKTERLERDEN OLUŞUYOR"

Sağlık Bakanlığı'na personel alımıyla ilgili konuşan Bakan Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin sağlık personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız. Yeni personelin 32 bini polikliniklerimizde hizmet verecek olan tıbbi sekreterlerden oluşuyor. 27 bin sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak." dedi.

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