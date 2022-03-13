Son Dakika: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkma yasağı 14 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da bitecek

İstanbul'da Perşembe gününden beri süren kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta megakentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışları yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren söz konusu araçların trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

SAAT 10'DAN SONRA İZİN VERİLECEK

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum.

CUMARTESİ GÜNÜ SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Kadıköy, Göztepe D-100 Karayolu'nu beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçlar yolda kalarak sürücüler lastiklerine zincir taktığı görüldü. Polis ekipleri yer yer trafiği durdurarak kar küreme araçlarının yolu temizlemesini bekledi. Yol küreme araçlarının yolu temizlemesiyle trafik akışı normale döndü.

"ABARTI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞTÜK, MAALESEF ABARTI DEĞİLMİŞ"

Yolda kalan Ömer Yapraklı ise, "Kar yağışı çok hızlı bastırdı. Bu kadarını beklemiyorduk. Uyarılar vardı ama Ankara'dan fuar için geldik arkadaşlarla. İki gündür kar yoktu. Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef abartı değilmiş. Bekliyoruz. Yollar açılırsa ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.