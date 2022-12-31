Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "6" oldu

Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet ederken, amorti rakamları ise "0" ve "6" oldu.

Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi.

AMORTİ RAKAMLARI

İlk olarak amorti rakamları çekildi. Buna göre amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu. Biletinin son rakamları bu "0" ve "6" olanlar verdikleri parayı geri alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE

Daha sonra 200 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş yapıldı. İlk "1966307" rakamları çıkarken, bu numaralı biletin satılmaması nedeniyle "dağıtım garantili" olması nedeniyle çekiliş yeniden yapıldı. İkinci kez yapılan çekilişte büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti.