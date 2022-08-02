Son Dakika! Erdoğan'dan sonra enflasyonla ilgili bir olumlu mesaj da Merkez Bankası Başkanı'ndan: En kısa zamanda kalıcı düşüş amaçlıyoruz

Son aylarda enflasyonun artışı, kurdaki yükseliş vatandaşların belini büktü. Hayat pahalılığı her alanda kendini hissettirirken hükümet ise bu konuda bazı önlemler aldı.

ERDOĞAN: BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ

Dün akşam Kabine toplantısı sonrasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan, "Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşımayacağı açıktır. Nitekim yavaş yavaş fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz" dedi.

"ENFLASYONUN KALICI DÜŞÜŞÜNÜ AMAÇLIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Kavcıoğlu da burada yaptığı konuşmada enflasyona ilişkin mesajlar verdi. MB Başkanı, "Reeskont kredilerinin karşılanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır. En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız. Araçlarımızı bundan sonra da liralaşma perspektifinde kullanmaya devam edeceğiz. Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede her türlü makro ihtiyati tedbiri almaya devam edeceğiz. TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır, biz de bunun cari dengeyle olacağına inanıyoruz. Özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.