Son Dakika! Erdoğan'dan sonra enflasyonla ilgili bir olumlu mesaj da Merkez Bankası Başkanı'ndan: En kısa zamanda kalıcı düşüş amaçlıyoruz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Erdoğan'dan sonra enflasyonla ilgili bir olumlu mesaj da Merkez Bankası Başkanı'ndan: En kısa zamanda kalıcı düşüş amaçlıyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz" açıklamalarının ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da enflasyon mesajı verdi. Kavcıoğlu, "En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

 - Güncelleme:

Son aylarda enflasyonun artışı, kurdaki yükseliş vatandaşların belini büktü. Hayat pahalılığı her alanda kendini hissettirirken hükümet ise bu konuda bazı önlemler aldı.

ERDOĞAN: BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ

Dün akşam Kabine toplantısı sonrasında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomiye dair mesajlar verdi. Erdoğan, "Dünyanın enerji ve emtia fiyatlarındaki mevcut yükü uzun süre taşımayacağı açıktır. Nitekim yavaş yavaş fiyatlarda durulma eğilimi başlamıştır. İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enflasyonun belirgin bir düşüş trendine gireceğini ümit ediyoruz" dedi.

"ENFLASYONUN KALICI DÜŞÜŞÜNÜ AMAÇLIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Kavcıoğlu da burada yaptığı konuşmada enflasyona ilişkin mesajlar verdi. MB Başkanı, "Reeskont kredilerinin karşılanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır. En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız. Araçlarımızı bundan sonra da liralaşma perspektifinde kullanmaya devam edeceğiz. Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede her türlü makro ihtiyati tedbiri almaya devam edeceğiz. TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır, biz de bunun cari dengeyle olacağına inanıyoruz. Özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Mehmet YILMAZ:

Hiçbir inandırıcılığınız yok. Ne dolar dediğiniz yerde kalıyor nede enflasyon. Habire beklentiyi yükseltiyorsunuz. Bu şekilde ben de öngörülerde bulunabilirim. Ülke sizden çok şey bekliyor bir an önce lütfen istikrarı sağlayın.

Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
Mahmut yıldırım:

mesajla lafla olmayacağını hala anlayamadınız mı??icraat bekliyoruz..

Cevap Yaz 4 33 Yayından Kaldır
Hops Dediks:

Bunu neye dayanarak söylediğini de anlatsa keşke. Bizde inansak.

Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title