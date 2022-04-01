Son Dakika: Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı - Haberler

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Son Dakika: Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca Marmaray seferleri, cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

İstanbul'da Ramazan ayı boyunca Marmaray seferlerinde düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, sefer saatleri cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatıldı.

Son Dakika: Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı

GECE 2'YE KADAR UZATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Marmaray resmi hesabı tarafından paylaşılan açıklamada "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

ulaştırma bakanlığı, Marmaray, Ekonomi, Güncel, Haberler

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