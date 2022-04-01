Son Dakika: Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca Marmaray seferleri, cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
İstanbul'da Ramazan ayı boyunca Marmaray seferlerinde düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, sefer saatleri cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatıldı.
GECE 2'YE KADAR UZATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Marmaray resmi hesabı tarafından paylaşılan açıklamada "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02:00'ye kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.