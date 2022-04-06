Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı - Haberler

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Son Dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Son dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Buna göre tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya, sarı taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt giderlerindeki tarihi artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle toplandı. Toplu taşıma esnafınınfahiş şekilde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam; 23 Mart, 4 Nisan tarihli oturumlarda çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti.

YÜZDE 40 ZAM ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

İBB yönetimi 4 Nisan'daki oturumda çıkan ret kararının üzerinden iki gün geçtikten sonra UKOME toplantısı düzenledi. Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Teklifte yüzde 40 civarında zam önerildi. Öneri kabul edildi. İstanbul'da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022'de yapılmıştı.

YENİ TARİFEYE GÖRE ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre tam bilet 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den 602 TL'ye çıktı. Öğrenci abonman 78 TL'den 109 TL'ye, sarı taksi açılış ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye, taksi kısa mesafe ücreti ise 20 TL'den 28 TL'ye çıktı. Minibüslerde 3.75 olan indi-bindi ücreti 5.25 lira oldu.

Okul servis ücretlerinde ise 0-1 km ücreti 396 TL'den 554 TL'ye, personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, Zam, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (2)

Şeyma Karal Güneş:

Allah sizi bildiği gibi yapsın be İki toplu taşımayı kullananlar günlük 37 TL verecek. Halk yine sessiz bindirdiler iyice

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ismail bey :

İmamoğlu bu zamlardan sonrada belediyeyi zarara sokarsa, diyecek laf yok. Ankaradaki ekmeği, buyu, ulaşıma uçurdu, halada zarar diyor.

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