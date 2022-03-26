Son dakika: İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası yeni karar: Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı

Bugün İstanbul Boğazı'nda bir ticari gemi tarafından fark edilen mayın ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine intikal eden Sualtı Savunma Timleri (SAS) hemen mayını emniyete aldı ve etkisiz hale getirdi. Boğaz'da yaşanan panik sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, balıkçıların ve vatandaşların can güvenliği için yeni bir karar alarak, Karadeniz'de ikinci bir duyuruya kadar balık avlamayı yasakladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur."

BOĞAZ BİR SÜRE GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Mayını etkisiz hale getirme çalışmaları nedeniyle Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. İstanbul Boğazı'ndaki trafik, saat 16.00'dan itibaren yeniden normale döndü.

30 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Ekiplerin çalışması 2 buçuk saate yakın sürdü. Eski tip mayının patlayıcı ağırlığının 30 kilogram olduğu belirlendi. Bu nitelikte bir mayının her tür gemiyi batırabileceği biliniyor.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi. Konuyla ilgili Rus ve Ukrayna makamlarıyla görüşüldüğünü belirten Akar, "Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor" dedi.