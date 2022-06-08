Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar 17 TL'yi aştı, gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika: Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar, bu sabah da TL karşısında yükselişle başladı ve uzun bir aranın ardından 17 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın ise dün akşam saatlerinde gördüğü 1000 TL'nin üzerine çıkarak 1015 seviyelerinden işlem görmeye başladı.
Doların hafta başından bu yana TL karşısındaki yükselişi, bu sabah da devam etti. Dün 16,74 seviyesinde seyreden dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 17 TL'yi aştı. Avro ise dünkü 17.95 TL seviyesini de aşarak 18 TL'nin üzerini gördü.
GRAM ALTIN DA 1000 TL'NİN ÜZERİNDE
Saat 10.00 itibarıyla dolar, 17,09 TL'yi; avro ise 18,33 seviyesini gördü. Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gram altın ise 20 Aralık'tan bu yana yeniden 1015 lira seviyesinin üstünü görüldü.