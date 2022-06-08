Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar 17 TL'yi aştı, gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı - Haberler

Doların hafta başından bu yana TL karşısındaki yükselişi, bu sabah da devam etti. Dün 16,74 seviyesinde seyreden dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde 17 TL'yi aştı. Avro ise dünkü 17.95 TL seviyesini de aşarak 18 TL'nin üzerini gördü.

GRAM ALTIN DA 1000 TL'NİN ÜZERİNDE

Saat 10.00 itibarıyla dolar, 17,09 TL'yi; avro ise 18,33 seviyesini gördü. Dolar/TL 'deki yükselişin de etkisiyle gram altın ise 20 Aralık'tan bu yana yeniden 1015 lira seviyesinin üstünü görüldü.