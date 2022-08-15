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Son dakika haberi... Kocaeli'de Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim yoğunluğu

Son dakika haberi... Kocaeli'de Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim yoğunluğu

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Kocaeli'deki Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Kocaeli'deki Tarım Kredi Kooperatif Marketinde indirim başladı. Vatandaşlar, alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bugün indirim başladı. Kocaeli'deki şubelerde de bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu. Vatandaşlar ucuzlayan ürünlere rağbet gösterirken, en çok ilgiyi patates ve şeker gördü.

"Tavuk ve etlerde indirim olduğunu gördüm"

İndirimler için gelip alışveriş yaptığını söyleyen vatandaş, "Sabah, daha önceki haberlerden aldığımız bilgilerle indirim olacağını duyduk. Buraya hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğuna bakmaya geldik. Yaptığım alışverişte yağda, temel gıdalarda, deterjan ürünlerinde genel olarak indirim olduğunu gördüm. Tavuk ve etlerde de indirim olduğunu gördüm. Temel gıdalarda kendime yetecek kadar alışveriş yaptım" dedi.

Bir diğer vatandaş Rıza Mete ise "Başka mahallede oturuyorum. Bugün indirim olduğu için oradan buraya geldim. Alışveriş yapmaya geldim. Bunlar bizim lehimize olan şeyler. Yetkililere teşekkür ederiz" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kocaeli Ekonomi Haberler Son Dakika

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