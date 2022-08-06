Son dakika haberi | Düzce'de geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketi, manda üretimini vurdu

Düzce'de geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketi, manda üretimini vurdu

Manda üreticisi Murat Yılmaz : "Hayvanların etinden sütünden vazgeçtik"

"Bu durumdan dolayı üreticiliği bırakanlar var"

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen sel, manda üretimine zarar verdi. Üreticiler, hayvanları hayatta tutmaya çalıştıklarını belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Düzce'de geçtiğimiz ay sonunda meydana gelen sel afeti ile birlikte mandaların otladığı mera sular altında kaldı. Hayvanların otlayacağı alan balçık ile dolunca manda üreticileri hayvanları artık hayatta tutmak için çabalıyor. Öncesinde et ve sütünden faydalanmak istedikleri hayvanları şuanda hayatta tutabilmek için çaba sarf eden üreticiler, yetkililerden acil destek bekliyor.

Düzce'de de manda üretimi yapan ve selin vurduğu çiftçi Murat Yılmaz, "Çok zor şartlarda elimizden geldiği kadar hayvanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Fakat zorlanıyoruz. Mandanın terleme bezi olmadığından sıcak havalarda çamura ve suya çok ihtiyacı var. Kendisini korumak için suya veya çamura yatması gerekiyor. Maalesef büyük bir sel yaşadık. Meralarımız mil ve balçık altında. Hayvanlarımızın otlama alanı kalmadığı gibi suya ve çamura yatacak bir yeri kalmadı. Biz kendi imkanlarımız ile suya girmeleri için bir yer ayarladık ama yeterli gelmiyor. Çok zor durumdayız ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

"3'üncü ildik, 6-7'nci sıraya düştük"

Bu durumdan dolayı bazı hayvancıların mandaları sattığını ve bu durumda Düzce'nin en çok manda bulunan üçüncü şehirden 6-7'nci şehir olduğunu belirten Yılmaz, "Belirli arkadaşlarımız hayvanlarını satmak zorunda kaldılar. Bakamadıkları için mevcut şartlardan ötürü. Bu şartlar böyle devam ederse arkadaşlarımızın bazıları bırakmayı düşünüyor. Tarım müdürlüğümüzün bu konu ile ilgili çalışmalar yapacağı ile ilgili bilgiler geldi. Manda üretiminin devam etmesinden yanayız. Türkiye genelinde manda sayısı olarak 3'üncü ildik. Şu anda 6 veya 7'nci sıralara kadar düştük" diye konuştu.

"Etinden sütünden vazgeçtik"

Hayvanların bir önceki seneye oranla kilolarının azaldığını ve yarı yarıya kadar düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Hayvanlarımızın kiloları yarı yarıya düştü. Biz şu anda hayvanlarımızın etinden sütünden vazgeçtik. Sadece hayvanlarımızı muhafaza edip koruyup kollayabilmek için çalışma yapıyoruz. En azından bu şartlar düzelene kadar. Son noktaya kadar direneceğiz. Maalesef çabuk pes edenler oldu. Biraz daha düşeceğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hem biz hem de hayvanlarımız rahatlar"

Bu dönemde mevsimsel olarak hayvanlara bakmakta zorlandıklarını belirten Murat Yılmaz, "En büyük talebimiz hayvanlarımıza bakmakta zorlanıyoruz. Çünkü hepimiz bu duruma hazırlıksız yakalandık. Bu mevsimde manda ırk olarak doğayı seven bir hayvandır. Doğa da bu mevsimde kendi kendine bakabilen bir hayvandır. Biz şu anda mevsimsel olarak bu hayvanlara bakmakta zorluk yaşıyoruz. Bakım ile ilgili devlet bize yardımcı olursa bizde rahat oluruz hayvanlarımız da rahat olur" dedi.